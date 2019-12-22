22.12.2019 (13:00)
В Калининградской области проходят практические занятия с танкистами
В городе Гусев на базе одной из войсковых частей армейского корпуса Балтийского флота танкисты провели занятия по вождению техники и выполнению зачетных учебных контрольных стрельб. В ходе проведения одиночный боевой подготовки свое профессиональное мастерство повысили более 100 военнослужащих. Всего к занятиям было привлечено около 30 танков модификации Т-72Б3.
В ходе подготовки и проведения занятий особое внимание было уделено реализации опыта современных военных конфликтов в частности навыков, приобретенных офицерами армейского корпуса в ходе командировок в Сирийскую Арабскую Республику.
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