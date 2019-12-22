22.12.2019 (12:50)

В Астрахани пройдет «Юнармейская ёлка»

Воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (ВВПОД) Астраханской области примут участие в новогодней «Юнармейской ёлке» в Астрахани.

23 декабря в Доме офицеров Каспийской флотилии (КФл) состоится «Юнармейская ёлка», в мероприятии примет участие руководство КФл, ветераны и военнослужащие-наставники движения, педагоги, кураторы.

В программу празднования включены увлекательные конкурсы с призами и подарками, интерактивные площадки, а также сказочный спектакль «Новогодняя история и чудо нашего времени» с участием творческого актива юнармейского движения Астраханской области.

Также состоится конференция – итоговый отчет о деятельности движения ВВПОД «Юнармия» за уходящий 2019 год, где отличившимся юнармейцам будут вручены медали «Юнармейская доблесть».

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