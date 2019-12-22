22.12.2019 (12:40)

Гвардейскому артиллерийскому полку Ивановского воздушно-десантного соединения исполнилось 75 лет

Накануне, десантники прославленного гвардейского артиллерийского полка Ивановского воздушно-десантного соединения, дислоцированного в г. Костроме, отметили 75 годовщину со дня образования.

По традиции, сложившейся за много лет, перед началом торжественных мероприятий, личный состав полка, почтил минутой молчания память погибших воинов-десантников и возложили живые цветы к обелиску.

Выступая на торжественном митинге, посвященном юбилейной дате, командир полка Герой России гвардии полковник Юрий Дюдя, поздравляя личный состав с праздником, подчеркнул, «За много лет существования артиллерийских подразделений в Русской армии, артиллеристы всегда наносили решающий удар по противнику и, тем самым, ставили окончательную точку в победе над противником».

От имени ветеранов воинской части нынешнее поколение десантников-артиллеристов поздравил гвардии полковник запаса Сергей Ковалёв, командовавший полком не один десяток лет, который от имени ветеранов и от себя лично пожелал успехов в службе и не опускать уровень планки, которую на протяжении долгого времени удерживает гвардейский артиллерийский полк, являясь одним из лучших артиллерийских полков Воздушно-десантных войск.

Кроме того, в торжествах приняли участие представители местных органов власти и самоуправления, представители региональных общественных организаций, учащаяся молодежь, жители и гости города Костромы.

Справочно:

Свой славный боевой путь полк начал 18 декабря 1944 г., в самый разгар Великой Отечественной войны, когда по Приказу Народного Комиссариата Обороны № 0047 на хуторе Корбутовка северо-восточнее г. Житомира, в учебном артиллерийском лагере формировался 74-й Пушечный Артиллерийский полк.

Формирование завершилось 22 января 1945 года, а к 23 февраля 1945 года полк передислоцировался на территорию Венгрии, где вошел в состав 54-й гвардейской Дивизионной артиллерийской бригады 99-й гвардейской Свирской Стрелковой дивизии. Свое первое боевое крещение личный состав полка принял 16 марта 1945 года, когда в составе дивизии начал наступление на «Балатонскую» группировку противника, имевшую в своем составе 11 танковых дивизий, а также знаменитую дивизию СС «Мертвая голова».

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