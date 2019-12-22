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22.12.2019 (12:20)

В железнодорожной бригаде ЦВО прошел первый спортивный праздник у военнослужащих молодого пополнения

В отдельном железнодорожном соединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Свердловской области, прошел спортивный праздник, в котором впервые приняли участие военнослужащие осеннего 2019 года призыва.

Для определения уровня физической подготовленности военнослужащим молодого пополнения предстояло подтянуться на перекладине и пробежать на скорость 10 отрезков по десять метров. Также под контролем спортсменов-инструкторов отделения физической подготовки и спорта ЦВО, после тщательной разминки все желающие приняли участия в состязаниях по армейскому рывку гири 16 и 24 килограмма.

Всего к мероприятию привлекалось более 100 военнослужащих по призыву.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Спорт
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