22.12.2019 (12:20)
В железнодорожной бригаде ЦВО прошел первый спортивный праздник у военнослужащих молодого пополнения
В отдельном железнодорожном соединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Свердловской области, прошел спортивный праздник, в котором впервые приняли участие военнослужащие осеннего 2019 года призыва.
Для определения уровня физической подготовленности военнослужащим молодого пополнения предстояло подтянуться на перекладине и пробежать на скорость 10 отрезков по десять метров. Также под контролем спортсменов-инструкторов отделения физической подготовки и спорта ЦВО, после тщательной разминки все желающие приняли участия в состязаниях по армейскому рывку гири 16 и 24 килограмма.
Всего к мероприятию привлекалось более 100 военнослужащих по призыву.
Метки: