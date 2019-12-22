Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.12.2019 (12:30)

Завершился рабочий визит Главнокомандующего ВМФ России в Пакистан

Визит состоялся по приглашению пакистанской стороны с 18 по 21 декабря.

В ходе визита состоялся ряд встреч с руководством оборонного ведомства Пакистана, в рамках которых обсуждались актуальные вопросы российско-пакистанского военно-морского сотрудничества, в том числе вопросы обмена делегациями, взаимодействия в сфере военно-морского образования и культурной сфере.  Стороны, также, обсудили мероприятия, которые планируется реализовать в 2020 году.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов посетил штаб ВМС Пакистана в г. Исламабаде, военно-морскую академию, военно-морской колледж, а также корабли ВМС Пакистана на военно-морской базе в г. Карачи.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false