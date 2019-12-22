22.12.2019 (12:00)
Соединения ПВО ЗВО провели более 20 тактических учений в 2019 году
В течение 2019 учебного года на полигонах «Мулино» и «Головеньки» «Алабино» с соединениями ПВО гвардейской танковой армии Западного военного округа проведено свыше 20 тактических учений.
Соединения ПВО танковой армии, вооруженные современными образцами вооружения зенитными ракетными комплексами С-300В, «Бук-М2», «Тор-М2У», и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Тунгуска-M1».
Всего в ходе проведения учений, для выполнения практических огневых задач израсходовано порядка 50 зенитных управляемых ракет и около 2 тысяч боеприпасов к зенитной артиллерии, а для создания мишенной обстановки – свыше 100 мишеней, имитирующих всю линейку средств воздушного нападения, включая беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.
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