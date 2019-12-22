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22.12.2019 (11:00)

Свердловские юнармейцы встретились с Героям России

Юнармейцы школы № 16 города Екатеринбурга встретились с Героями Российской Федерации Дмитрием Воробьевым и Сергеем Ворониным.

В ходе встречи гости провели урок мужества и рассказали юнармейцам о военнослужащих из Свердловской области, удостоенных высокого звания Героя России и их подвигах. В ходе беседы школьники рассказали гостям о деятельности своего отряда: военно-спортивной и топографической подготовке, а также работе с ветеранскими движениями.

В завершении встречи школьникам и руководству школьного юнармейского отряда были вручены медали памяти Героя РФ Пешкова О.А. «За прыжок с парашютом».

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Юнармия
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