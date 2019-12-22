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22.12.2019 (10:30)

В соединениях и воинских частях Балтийского флота проведены тренировки по противодействию терроризму

В преддверии новогодних и рождественских праздников во всех гарнизонах Балтийского флота прошли тренировки с подразделениями противодействия терроризму по отражению нападения условных террористов на объекты воинской части.

По замыслу тренировок, условные террористы проникли на территорию военных городков и предприняли попытку захвата парков боевых машин.

С получением сигнала от дежурной смены по тревоге были подняты подразделения антитеррора. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной военной техники отработали действия по уничтожению противника на осажденном контрольно-техническом пункте и в районе расположения боксов с боевой техникой. При этом особое внимания уделялось блокировке возможных путей отхода условных «террористов».

Во время тренировок было использовано более тысячи имитационных средств, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.

Всего в тренировках было задействовано порядка 20 подразделений антитеррора и свыше 300 человек личного состава, военная и специальная техника.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Антитеррор
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