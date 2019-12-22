22.12.2019 (10:00)

Артиллеристы мотострелкового соединения ЮВО в Дагестане выполнили боевые стрельбы по позициям противника

Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Республике Дагестан, выполнили боевые стрельбы по позициям условного противника.

По замыслу учения бронетанковые и мотопехотные подразделения условного противника перешли в наступление. Артиллеристы, применив 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», создали на пути противника непроходимую зону заградительного огня, тем самым остановив его атаку и подход резервов.

В ходе полевых занятий артиллеристы совершенствуют навыки и слаженность действий при совершении маршей и занятии огневых позиций, выполняют нормативы по развертыванию военной техники, фортификационному оборудованию и маскировке позиций.

Особое внимание во время занятий было уделено работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, гирокомпасе, средствах связи, изучению методики ведения разведки в горах, отработке действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и климатических условий, корректировке огня артиллерии.

В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.



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