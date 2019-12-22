22.12.2019 (09:30)

В Новосибирске прошел сбор с военными психологами

Военные психологи со всей страны впервые собрались в Новосибирском высшем командном училище для обмена опытом в ходе сбора специалистов психологической работы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе сборов военным психологам предстояло проводить индивидуальный анализ морально-психологического состояния военнослужащих, прогнозировать возможные риски в стрессовой ситуации. Для недопущения срывов с каждым военнослужащим проводился ряд корректирующих мероприятий, направленных на поддержания высокой готовности к выполнению учебно-боевых задач.

Для максимального погружения в обстановку, приближенную к боевой, для психологов были смоделированы эпизоды подготовки группы для выполнения задач по эвакуации раненых. Психологам предстояло морально настроить военнослужащих на выполнение задачи, так как во время эвакуации группы могли попасть под обстрел, раненый мог истекать кровью и бредить. Для этого военные психологи разъяснили военнослужащим групп эвакуации различные скоростные методики психоэмоционального регулирования и восстановления, применяемые в боевых действиях.

Всего в мероприятии приняли участие более 50 специалистов морально-психологического обеспечения и военных психологов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице