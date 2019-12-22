22.12.2019 (07:30)
На сборном пункте военного комиссариата Забайкальского края состоялась торжественная отправка призывников
На текущей неделе на сборном пункте военного комиссариата Забайкальского края состоялась торжественная отправка призывников в войска Восточного военного округа.
В ходе мероприятия с напутственным словом выступили военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов, ветеран боевых действий генерал-майор Борис Песняк, председатель комитета солдатских матерей Забайкалья.
В мероприятии принял участие юнармейский отряд «Патриоты Забайкалья» и творческий коллектив ГАУ ВИЦ «Дом офицеров Забайкальского края».
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