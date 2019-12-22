22.12.2019 (07:22)

Юнармейцы и школьники из Бурятии побывали в Партизанской деревне строящегося парка «Патриот»

На текущей неделе в военном городке Сосновый Бор в Республике Бурятия состоялась встреча участников регионального движения «Юнармия» и учеников местных школ с командованием и военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа, по программе Военно-патриотического воспитания молодежи.

Юнармейцам и школьникам была представлена обновленная экспозиция исторической выставки в музее боевой славы штаба объединения и концерт с участием военнослужащих и ансамбля «Селенга».

Также они побывали на презентации будущего военно-патриотического парка «Патриот» школьники посетили «Партизанскую деревню». Визит получился увлекательным и зрелищным. Красный уголок, медицинский пункт, оружие, форма времен Великой Отечественной войны, все это позволило ребятам окунуться в атмосферу партизанского движения того времени.

Всего во встрече, приняли участие около 150 юнармейцев и школьников из Улан-Удэ.

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