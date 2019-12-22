22.12.2019 (07:12)

Лучшего Юнармейца Хабаровского края по итогам 2019 года выберут в Хабаровске

В рамках награждения будут оглашены имена всех ребят, принявших по итогам уходящего года активное участие в развитии Юнармейского движения.

Победителя и номинантов конкурса будут чествовать более ста новобранцев.

Участники и гости увидят зрелищный Новогодний бал под аккомпанемент оркестра Восточного военного округа, выступления ребят в сопровождении роты почётного караула и, конечно, награждение Юнармейцев, проявивших себя с лучшей стороны в течение всего 2019 года.

В числе приглашенных гостей: Командование Восточного военного округа, мэр г. Хабаровска, председатель Хабаровской городской думы, представители администрации города, начальник регионального штаба движения Юнармия.

В заключении всех участников ожидает большой Новогодний банкет.

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