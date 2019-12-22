22.12.2019 (07:06)

Инспекторы ВАИ ВВО приняли участие во Всероссийской акции «Есть такая профессия Родину защищать»

Представители ВАИ посетили учебные общеобразовательные учреждения среднего профессионального образования Восточной Сибири и Дальнего Востока и штабы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Военнослужащие провели тематические беседы о роли и задачах военной автомобильной инспекции в войсках Восточного военного округа.

Подобные занятия проводятся с целью повышения престижа службы в Вооруженных Силах РФ, в частности в подразделениях военной автомобильной инспекции.

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