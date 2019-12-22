22.12.2019 (07:06)
Инспекторы ВАИ ВВО приняли участие во Всероссийской акции «Есть такая профессия Родину защищать»
Представители ВАИ посетили учебные общеобразовательные учреждения среднего профессионального образования Восточной Сибири и Дальнего Востока и штабы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Военнослужащие провели тематические беседы о роли и задачах военной автомобильной инспекции в войсках Восточного военного округа.
Подобные занятия проводятся с целью повышения престижа службы в Вооруженных Силах РФ, в частности в подразделениях военной автомобильной инспекции.
Новости по теме:
Торжественная церемония закрытия российско-индийского учения «Индра-2019» прошла на полигоне «Бабина» в Индии
На полигоне Князе-Волконский под Хабаровском продолжается сбор руководящего состава Восточного военного округа
Метки: