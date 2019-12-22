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22.12.2019 (06:53)

В Приморье завершились Зимние Юнармейские игры

В играх на территории детского оздоровительного лагеря «Надежда» приняли участие 27 юнармейских отрядов общеобразовательных организаций Уссурийского городского округа.

Количество участников из числа школьников 7-9 классов составило 139 человек, помощь юнармейцам оказывали 27 координаторов. Зимние Юнармейские игры состояли из 4-х этапов соревнований: «Биатлон», «Шорт-трек», «Конкурс капитанов», «Викторина»

В течение всего дня соревнований юнармейцы имели возможность согреться горячим чаем, а с 13 до 14 часов по поручению командования общевойсковой армии Восточного военного округа и согласно графика проведения игр, был организован обед военнослужащими артиллерийского соединения округа уссурийского гарнизона, состоящий из «солдатской» каши.

По итогам соревнований все участники Зимних Юнармейских Игр были награждены грамотами за участие, а победители – грамотами, кубками и медалями.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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