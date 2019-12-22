22.12.2019 (01:50)
Делегация Главного командования ВМФ России примет участие в Великом освящении Храма Святого праведного воина адмирала Федора Ушакова в Москве
Сегодня, 22 декабря 2019 года, в Москве будет совершено Великое освящение храма святого праведного воина Феодора Ушакова русской православной церкви. Чин Великого освящения совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В церемонии освящения храма и богослужении примет участие делегация Главного командования ВМФ России во главе с вице-адмиралом Владимиром Касатоновым, которая накануне прибыла из Санкт-Петербурга в Москву.
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