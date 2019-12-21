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21.12.2019 (20:36)

Военнослужащие ВДВ в Улан-Удэ приняли участие в открытии памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому

Накануне празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на мемориале Победы в столице Бурятии городе Улан-Удэ состоялось торжественное открытие памятника маршалу Советского Союза, дважды герою СССР Константину Рокоссовскому.

Военный оркестр и почетный караул гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск принял участие в торжественном мероприятии. Десантники исполнили мелодии военных лет, а рота почетного караула прошла торжественным маршем.

 В завершение церемонии открытия выстрелами из автоматов был произведен праздничный салют оружейным залпом в честь легендарного полководца.

Общая высота памятника с постаментом составляет более 7,5 метров.

Установка памятника стала данью памяти маршалу К.К.Рокоссовскому и напоминанием подрастающему поколению о событиях и подвигах защитников своего Отечества.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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