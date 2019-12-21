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21.12.2019 (20:32)

Сборная Северного флота разгромила хоккейную команду города Оленегорска

В Ледовом дворце города Оленегорска Мурманской области прошел очередной матч регионального чемпионата по хоккею с шайбой. Сборная Северного флота одержала победу над местной хоккейной командой «Горняк». Североморцы разгромили соперников с крупным счётом.

С самого начала матча хоккеисты Северного флота взяли инициативу в свои руки, и уже на второй минуте открыли счет. Первый период завершился со счетом 3:1 в пользу военных моряков. Пять безответных шайб североморцы забили в ворота команды «Горняк» во второй двадцатиминутке.

В последнем периоде хоккейного матча оленегорцы трижды добились успеха у ворот флотской сборной, однако североморцы не сократили своё преимущество в счёте. На каждую пропущенную шайбу они отвечали забитой, невзирая на численное превосходство соперников.

Заключительная шайба во встрече высветила на табло счёт 12:4 в пользу сборной Северного флота, которая пока не проиграла ни одного матча в чемпионате Мурманской области.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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