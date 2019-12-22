22.12.2019 (00:07)

В парке «Патриот» прошли мероприятия, посвященные выводу ограниченного контингента советских войск из Афганистана

Более 30 лет прошло с того дня, как в 1989 году последние советские солдаты покинули Афганистан, завершив выполнение своего интернационального долга. Но опыт, полученный там, до сих пор актуален, а воспоминания о тех событиях до сих пор свежи в сердцах ветеранов «Афгана».

Открыл торжественное мероприятие в парке «Патриот» член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, ветеран боевых действий в Афганистане - Франц Клинцевич.

На встречу с ветераном прибыли гости Парка и члены военно-патриотических клубов и объединений.

«Прошло уже 30 лет, афганцы стали той движущей силой, тем отрядом, который в сегодняшних далеко не простых условиях принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. 30 лет назад выведены последние подразделения советских войск из Афганистана. Так была поставлена точка в почти десятилетней войне, которая унесла жизни более 15 тысяч солдат. Сегодня афганские события – это история, которую уже нельзя изменить, но из нее можно извлечь уроки. Мы верим, что этот подвиг останется всегда в памяти», - повествует Франц Клинцевич.

В рамках памятных мероприятий состоялся «Урок живой истории», который позволил гостям не просто увидеть исторические события в жизни нашей страны, но и в интерактивной форме прикоснуться к истории: «Эта встреча вызвала в моем сердце живой отклик. Появилось много мыслей, захотелось поглубже изучить данный период истории. Рассказ Франца Адамовича позволил взглянуть на Афганскую войну с другой стороны. «Урок живой истории» показал мне, что необходимо всегда помнить о подвигах нашего великого народа и чтобы на Земле было как можно меньше войн», - отметил юнармеец Александр.

Гости мероприятия также приняли участие в стрельбе из охолощенного оружия, в прохождении полосы препятствий, в метании учебной гранатой, в военно-спортивных играх, а также в мастер-классе по сборке разборке оружия. Открытием для юношей стало то, что для точной стрельбы из некоторых видов оружий нужно иметь хорошую физическую подготовку.

Завершилось мероприятие экскурсией в павильоне «Афганская дорога», где гостям рассказали о боевой технике и вооружении применяемых в Афганской войне.



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