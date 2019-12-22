22.12.2019 (00:06)

Около 44 тысяч российских школьников прошли начальную военную подготовку в ДОСААФ России в 2019 году

Обучение основам военной службы на пятидневных сборах в образовательных организациях ДОСААФ России прошли 43874 старшеклассника в 2019 году. Это составило 9,2% от количества школьников, получивших среднее (общее) образование в этом году.

Кроме этого образовательные организации оборонного общества оказали содействие средним общеобразовательным школам в проведении теоретических занятий и предоставили тиры для выполнения упражнений по стрельбе из пневматической винтовки, которые предусмотрены программой обучения основам военной службы.

Наилучшие результаты в организации и проведении пятидневных сборов показали региональные отделения ДОСААФ Москвы, а также Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Рязанской, Свердловской областей и Мордовской Республике. В ряде регионов школы проводили сборы на базе воинских частей и соединений.



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