21.12.2019 (20:09)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие со специалистами ремонтной роты

К занятию было привлечено более 30 военнослужащих ремонтной роты ОГРВ ПРРМ. Специалисты изучили порядок выполнения монтажно-демонтажных, электросварочных и слесарно-механических работ, а также тактико-технические характеристики мастерской МТО-АТ-М1 и схему размещения мастерской на местности.

В ходе занятия военнослужащие отработали нормативы по замене колеса и установке аккумуляторной батареи на время. Также военнослужащие выполнили нормативы по буксировке поврежденной военной техники.

Занятие с военнослужащими ремонтной роты проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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