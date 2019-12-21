21.12.2019 (20:09)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие со специалистами ремонтной роты
К занятию было привлечено более 30 военнослужащих ремонтной роты ОГРВ ПРРМ. Специалисты изучили порядок выполнения монтажно-демонтажных, электросварочных и слесарно-механических работ, а также тактико-технические характеристики мастерской МТО-АТ-М1 и схему размещения мастерской на местности.
В ходе занятия военнослужащие отработали нормативы по замене колеса и установке аккумуляторной батареи на время. Также военнослужащие выполнили нормативы по буксировке поврежденной военной техники.
Занятие с военнослужащими ремонтной роты проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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