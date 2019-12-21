21.12.2019 (20:04)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с военными медиками
В рамках занятия более 20 специалистов медицинской службы выполняли нормативы по специальной подготовке.
В ходе занятия военные медики отработали действия по оказанию скорой медицинской помощи в полевых условиях при переломах, кровотечениях и обморожении различной степени тяжести, а также действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники и труднодоступных участков местности.
Занятие с военными медиками в ОГРВ ПРРМ носили плановый характер.
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