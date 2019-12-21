21.12.2019 (19:58)

В 2019 году связисты бригады управления гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнили более 500 задач по приему-передаче сигнала

В Московской области бригада управления гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнила более 500 задач по приему-передаче устойчивого сигнала на расстояния от 15 до 3000 км за 2019 год.

Тренировки по обеспечению связью соединения гвардейской танковой армии неотъемлемая часть жизнедеятельности бригады управления. За этот год военнослужащие связисты регулярно связывались с коллегами из союзных государств для обмена опытом и повышения квалификации при работе на больших расстояниях.

На совместном оперативном учении «Щит Союза – 2019» бригада управления смогла обеспечить связью на закрытых и открытых каналах все подразделения, принимавшие участие в учениях на площади 1000 квадратных километров. Мощность технических средств бригады позволяет поймать собственный сигнал обогнув Земной шар.

В 2020 году бригада управления гвардейской танковой армии примет участие в конкурсе «Уверенный прием».

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