21.12.2019 (19:49)

Свыше 100 юнармейцев приняли участие в занятиях по строевой подготовке в отдельном комендантском Преображенском полку ЗВО

Сержантский состав, проходящий службу по контракту в Преображенском полку, проводит регулярные занятия с членами всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия. Уроки проводятся три раза в неделю. В ходе занятий военнослужащие полка организовывают тренировки по строевой подготовке, а также обучают ребят строевым приемам с оружием и без него. Кроме того, юнармейцев обучают элементам показательных выступлений Почётного караула.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов.

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