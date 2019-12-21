Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.12.2019 (19:27)

Военная академия РВСН провела детский хоккейный турнир на кубок Маршала Неделина

Участниками стали 5 команд из малых городов и сел Российской Федерации, команды «Движение», Кировская область, «Люкс», Саратовская область, «Олимп», Чувашская Республика, Хоккейный клуб «Дальнее Константиново», Нижегородская область и «Восток», Республика Марий Эл.

В церемонии принял участие Врид начальника академии генерал-майор Леонид Михолап. Он пожелал ребятам и их наставникам «прочного льда», захватывающих игр, волшебной шайбы, стремящейся в ворота соперника и надежной защиты.

Участники турнира познакомились с учебной аудиторией имени Сергея Королева, посетили музей истории академии и другие объекты учебно-материальной базы. Игры прошли на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса военно-учебного заведения.

Справочно: Программа развития детского ледового спорта реализуется с целью формирования благоприятных условия и дополнительных возможностей для развития детского непрофессионального хоккея в регионах России с акцентом на малые города и сельскую местность.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
За год в РВСН проведено около 30 профессиональных конкурсов
Ракетные войска стратегического назначения проведут более 200 учений в 2020 году
В РВСН в 2019 году проведено более 200 учений различной направленности
Экипаж МКС поздравил стратегических ракетчиков с 60-летним юбилеем РВСН

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false