21.12.2019 (19:27)

Военная академия РВСН провела детский хоккейный турнир на кубок Маршала Неделина

Участниками стали 5 команд из малых городов и сел Российской Федерации, команды «Движение», Кировская область, «Люкс», Саратовская область, «Олимп», Чувашская Республика, Хоккейный клуб «Дальнее Константиново», Нижегородская область и «Восток», Республика Марий Эл.

В церемонии принял участие Врид начальника академии генерал-майор Леонид Михолап. Он пожелал ребятам и их наставникам «прочного льда», захватывающих игр, волшебной шайбы, стремящейся в ворота соперника и надежной защиты.

Участники турнира познакомились с учебной аудиторией имени Сергея Королева, посетили музей истории академии и другие объекты учебно-материальной базы. Игры прошли на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса военно-учебного заведения.

Справочно: Программа развития детского ледового спорта реализуется с целью формирования благоприятных условия и дополнительных возможностей для развития детского непрофессионального хоккея в регионах России с акцентом на малые города и сельскую местность.

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