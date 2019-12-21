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21.12.2019 (18:13)

За год в РВСН проведено около 30 профессиональных конкурсов

«В этом году в РВСН проведено около 30 конкурсов, охватывающих различные аспекты боевой подготовки. Эти состязания направлены на стимулирование заинтересованности офицеров в углублении своего военно-теоретического уровня и совершенствовании практических навыков в управлении подразделениями, умелом владении вооружением и техникой», - заявил генерал-лейтенант Сергей Сивер.

Наряду с традиционными состязаниями на лучший ракетный полк по организации боевого дежурства, ракетный дивизион ПГРК, командный пункт соединения, ракетного полка, а также соревнованиями по полевой выучке офицеров в РВСН проводятся принципиально новые конкурсы, которые охватывают всех специалистов, определяющих боевую готовность частей и подразделений.

«Основной упор в них, помимо теоретической подготовки, сделан на практические занятия, в ходе которых конкурсанты демонстрируют свои умения и навыки в процессе выполнения основных задач по несению боевого дежурства, отработке вводных и нормативов», - добавил заместитель командующего.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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