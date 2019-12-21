21.12.2019 (17:47)

Вертолетчики ЦВО в 2019 году провели четыре операции по эвакуации космонавтов

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа в уходящем году в рамках выполнения государственной задачи по поиску пилотируемых спускаемых аппаратов «Союз МС» приняли участие в четырех поисково-спасательных операциях в Казахстане.

В течение года вертолеты Ми-8 выполняли задачи по транспортировке инженерного и медицинского оборудования, а также доставке специалистов Росавиации и Ракетно-космической корпорации «Энергия» в расчетную точку посадки для проведения поисково-спасательных операций по эвакуации космонавтов и астронавтов.

Дежурство по посадке космических кораблей организовано в центре боевого управления объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО в Екатеринбурге.

Кроме того, экипажи армейской авиации участвовали в обеспечении запусков космических кораблей «Союз-МС13» и «Союз-МС14».

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