21.12.2019 (16:18)

В Таджикистане состоялась акция «Дорога памяти»

Патриотическая акция проходила на двух захоронениях красноармейцев, погибших в борьбе с басмачеством в 1920-х годах.

Для того чтобы почтить память воинов в мероприятии приняли участие военнослужащие 201-й российской военной базы, юнармейцы, члены ветеранских организаций, а также школьники и представители государственных органов.

В торжественной обстановке сотрудники посольства России в Таджикистане взяли горсти земли с захоронений для того чтобы отправить их в патриотический комплекс в Москве.

Акция «Дорога памяти» будет проходить до 9 мая – 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.

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