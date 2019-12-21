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21.12.2019 (16:03)

Губернаторы и представители 26 регионов наблюдали за тактико-специальным учением военнослужащих ЗВО в Ленинградской области

Губернаторы и представители 26 субъектов Российской Федерации наблюдали за ходом тактико-специального учения военнослужащих Западного военного округа, прошедшего на полигоне в Ленинградской области.

Учение прошло в рамках сбора с главами субъектов Российской Федерации по организации работы межведомственных координирующих штабов, недавно созданных в каждом регионе. Региональные руководители смогли увидеть тактические действия танковых подразделений в обороне и наступлении, ходовые и огневые возможности новейших образцов бронетехники, ознакомились со средствами связи, инженерного обеспечения, беспилотными летательными аппаратами, оснащением подразделений военной полиции, а также приняли участие в занятии по огневой подготовке.

В ходе сбора командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев рассказал руководителям регионов об особенностях межведомственного взаимодействия при возникновении кризисных ситуаций. В штабе ЗВО участникам сбора продемонстрировали возможности регионального центра управления штаба округа по координации и взаимодействию органов власти регионов, а также тренировку дежурной смены по разрешению кризисной ситуации.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан поблагодарил генерал-полковника Александра Журавлева за качественную организацию и высокий уровень проведения сбора, проводимого впервые, а также подчеркнул важность межведомственного взаимодействия на региональном уровне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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