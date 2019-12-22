Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.12.2019 (02:02)

В Военно-воздушной академии в 2019 году совершенствовали учебно-материальную базу

В течение 2019 года в Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина были продолжены работы по модернизации комплексных тренажеров самолетов и вертолетов до облика современных воздушных судов, а также продолжилось совершенствование учебно-материальной базы учебного аэродрома.

Были получены образцы современных высокоточных авиационных средств поражения, развернуто автоматизированное комплексное хранилище, в котором размещены контрольно-ремонтные средства и необходимое оборудование для организации хранения, подготовки к применению, технического обслуживания управляемых авиационных средств поражения. Это позволило проводить комплексные занятия с привлечением специалистов как обеспечивающих хранение, так и эксплуатирующих современное высокоточное оружие, применяемое в ВКС.

В 2019 году в планах совершенствования учебно-материальной базы значительное место занимало оборудование рабочих мест по организации войскового ремонта блоков и агрегатов всех систем авиационной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
В ВТА более 100 молодых лейтенантов приступили к освоению авиационной техники, стоящей на вооружении
Молодые вертолетчики ЦВО приступили к первым в новом учебном году учебно-тренировочным полетам
Российские вертолетчики в Таджикистане отработали пилотирование и доставку разведчиков для проведения рейдов в предгорье Памира
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа приступили к первым боевым стрельбам в новом учебном году

Метки:
ВВС , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false