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22.12.2019 (01:01)

В ВТА в 2019 году поступили серийные самолеты Ил-76мд-90а

Значимым событием для военно-транспортной авиации в 2019 году стало получение первых серийных самолётов Ил-76мд-90а в состав Ульяновского военно-транспортной авиационного полка.

Конструкция нового тяжелого военно-транспортного самолёта, содержит ряд новых элементов: цельнометаллическое крыло, усиленный грузовой пол, и более прочное шасси, двигатели ПС-90А-76 с большей тяговооружённостью и меньшим расходом топлива, цифровое бортовое оборудование.

Серийная поставка в строевые части командования военно-транспортной авиации новых самолётов, расширяет оперативные возможности объединения и повышает уровень исправности все парка авиатехники.

Поставка самолетов данного типа продолжится в 2020 году.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Военно-транспортная авиация , ВВС , ВКС
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