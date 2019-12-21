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21.12.2019 (15:33)

В ВТА более 100 молодых лейтенантов приступили к освоению авиационной техники, стоящей на вооружении

В 2019 года на комплектование частей командования военно-транспортной авиации более 100 выпускников летных училищ.

Молодые летчики и штурманы направлены в авиационные части командования от Пскова до Омска. Большая часть выпускников будет продолжать осваивать основной тип воздушного судна объединения самолет Ил-76МД, некоторые назначены на тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан».

Лётная подготовка каждого выпускника находиться под непрерывным контролем руководящего состава.

Предварительно в этом году в командовании военно-транспортной авиации войсковую стажировку прошли курсанты 5 курса, теоретическая и практическая подготовка была проведена в Ивановском центре боевого применения и переучивания летного состава в качестве помощника командира корабля на самолет Ил-76.

Курсанты успешно прошли программу подготовки, получили соответствующие допуски к полетам. В дальнейшем продолжили подготовку в авиационных полках, выполняя функциональные обязанности помощника командира корабля в составе экипажей. Данные полеты явились бесценным опытом для дальнейшего профессионального роста молодых летчиков.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Военно-транспортная авиация , ВВС , ВКС
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