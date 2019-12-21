21.12.2019 (14:21)
21 декабря в Екатеринбургском суворовском военном училище состоялся традиционный новогодний утренник для детей сотрудников училища
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребят поздравили персонажи из мультиков, которые пели, танцевали, загадывали загадки, играли с детьми в подвижные игры, а родители малышей проявили творческие способности и чувство юмора, сыграв для ребят сказку. Ни один ребёнок не остался без внимания, каждый получил сладкий приз за стихотворение или песенку, похвалу Деда Мороза и новогодний подарок.
Мероприятие было организовано при поддержке профсоюзной организации ЕкСВУ в лице председателя Александра Бондаренко и профсоюзной организации Центрального военного округа.
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