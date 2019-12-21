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21.12.2019 (13:20)

На корвете «Стойкий» под руководством командующего Балтийским флотом прошло занятие по приёму курсовой задачи

В занятии приняли участие начальники управлений, отделов и служб флота, командиры соединений, начальники штабов, а также командиры кораблей 1 и 2 рангов, их старшие помощники и главные специалисты корабельных соединений Балтийского флота.

В ходе занятия участникам были доведены требования руководящих документов по организации проверки базовой подготовки кораблей. Затем командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично проверил качество и полноту отработки мероприятий курсовой задачи на корабле, оценил навыки личного состава в решении задач повседневной деятельности.

Справочно: Повседневная и боевая организация корабля является основой подготовки экипажа к выполнению задач по своему основному предназначению. Она предполагает отработку действий по приготовлению корабля к бою и походу, к съемке с якоря и швартовых, выполнение мероприятий противовоздушной обороны, борьбы за живучесть в условиях стоянки в базе, организацию действий личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения, ведения противодиверсионной обороны и многие другие элементы.

Подобные занятия в соответствии с требованиями Главного командования Военно-Морского Флота России проводятся ежегодно. Помимо выработки у обучаемого командного состава и специалистов единого понимания организации отработки, приёма и оценки курсовой задачи, данное мероприятие позволяет провести полную проверку качества содержания корабля и оценить подготовленность его экипажа к действиям по своему предназначению.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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