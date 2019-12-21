21.12.2019 (13:08)

Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» совершает промер Срединно-Атлантического хребта

Экипаж океанографического исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" приступил к движению вдоль Срединно-Атлантического хребта с целью проведения исследовательских работ для обновления морских навигационных карт и пособий для плавания в данном районе Атлантики. Данные работы экипаж будет проводить до точки, где начинается океанический разлом Сан – Паулу. В ходе работ специалисты также выполнят маршевые промеры по маршруту следования, гравиметрическую съемку и гидрологические исследования. Все экипажу предстоит пройти по данному маршруту десять тысяч линейных километров.

Справочно: 3 декабря "Адмирал Владимирский" покинул Кронштадт и отправился в масштабную кругосветную океанографическую экспедицию.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня 2020 года, к ОИС "Адмирал Владимирский" на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь".

Кругосветная океанографическая экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.

В экспедиции принимает участие несколько океанографических и гидрографических судов ВМФ, которые пройдут десятки тысяч миль по утвержденным маршрутам. Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 года "Адмирал Владимирский" и "Янтарь" прибыли к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия.

Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом.

В ходе океанографической экспедиции планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных. В соответствии с международными обязательствами РФ по созданию и поддержанию на уровне современности международных навигационных карт, в ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года, материалы маршрутного промера будут использованы для уточнения информации на навигационных морских картах всех морей и океанов.

В море Дюрвиля планируется выполнить работы по уточнению местоположения южного магнитного полюса. На этапе экспедиции Кронштадт - Беллинсгаузен на ОИС "Адмирал Владимирский" пройдут практику 14 курсантов штурманско-гидрографического факультета Военно-Морского института.

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