21.12.2019 (12:57)
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» встретит Новый год в Средиземном море
Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море.
В настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
Совершая переход морем, корабль выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.
Планируется, что уже сегодня к исходу дня фрегат войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.
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