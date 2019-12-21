21.12.2019 (12:57)

Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» встретит Новый год в Средиземном море

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море.

В настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

Совершая переход морем, корабль выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

Планируется, что уже сегодня к исходу дня фрегат войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.

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