21.12.2019 (12:02)

Юнармейцы и артековцы приняли участие в военно-тактической игре «Щит и меч» на территории парка «Патриот»

В Севастополе провели военно-тактической игру «Щит и меч», в которой состязались участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и представители профильного отряда международного детского центра «Артек» - «Школа будущих командиров».

В рамках игры юнармейцы и артековцы обустроили полевой лагерь, выполнили стрельбы из пневматической винтовки и испытали свои силы в метании гранаты на дальность.

Также юные патриоты состязались в преодолении навесной переправы и полосы препятствий в составе отделений, приняли участие в соревновании санитаров и смотре-конкурсе на лучшее исполнение строевых песен.

После мероприятия участников накормили гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне.

Спортивная военно-тактическая игра «Щит и меч» проведена в рамках выполнения мероприятий общеобразовательных и общеразвивающих программ гражданско-патриотической направленности на территории строящегося филиала парка Минобороны России «Патриот» на Мекензиевых горах на историческом месте рядом с 30-й береговой батареей.

В игре приняли участие порядка 60 юных патриотов.

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