21.12.2019 (11:54)

Экипаж спасательного судна ЧФ «Эпрон» поднял со дна Чёрного моря фрагменты самолёта «Пе-2» времён Великой Отечественной войны

Водолазные специалисты спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота из состава аварийно-спасательного отряда Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота провели работы по подъёму со дна Чёрного моря фрагментов пикирующего бомбардировщика «Пе-2» времён Великой Отечественной войны.

Историческая находка была обнаружена на глубине 80 метров на дне Чёрного моря у побережья Краснодарского края в районе населённого пункта Джубга.

Со дна моря были подняты 2 двигателя и часть крыла. Работы по подъёму фюзеляжа и второго крыла были приостановлены из-за ухудшения погодных условий и продолжатся после установления благоприятной погоды.

Перед началом работ по подъёму фрагментов пикирующего бомбардировщика место было осмотрено с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. На дне остропку и контроль подъёма проводили 4 водолаза.

После подъёма частей «Пе-2», специалисты выполнят их очистку и в случае обнаружения данных, позволяющих идентифицировать самолёт (номера двигателей, пулемётов, и пр.) передадут данные в соответствующие организации для выяснения информации о бомбардировщике и его экипаже.

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