21.12.2019 (11:47)

В Армении военные психологи ЮВО протестировали и изучили прибывших в соединения военнослужащих

В рамках плановой замены военнослужащих в российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, военные психологи изучили и протестировали более 1,5 тыс. военнослужащих, проходящих воинскую службу по призыву, прибывших из воинских частей и учебных центров России.

Изучение психологических и социальных характеристик военнослужащих проводилось методами личной беседы и тестирования по более 100 вопросам. В период адаптации психологи определяли условия прохождения службы вновь прибывших военнослужащих, их стрессоустойчивость к прохождению службы заграницей в зимних «экстремальных» климатических условиях высокогорья, депрессивности и личностной тревоги.

Тестирование с использованием современного автоматического тестирующего оборудования проводилось ежедневно. В Ереванском и Гюмрийском военном гарнизонах было проверено более 30 военнослужащих.

По результатам психологического исследования военные психологи составили психологические портреты вновь прибывших военнослужащих и дали командирам подразделений рекомендации для наиболее качественного выполнения подчиненными учебно-боевых задач.

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