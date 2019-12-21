21.12.2019 (11:34)

Военнослужащие Каспийской флотилии и члены их семей посетят новогодние представления

В период новогодних праздников творческие коллективы Дома офицеров Каспийской флотилии посетят с выездными концертами воинские части и объединения, дислоцированные на территории Астраханской области и Республики Дагестан.

Вместе с артистами в праздничное турне отправятся Дед Мороз и Снегурочка.

В дни новогодних праздников на новогоднюю ёлку с Дедом Морозом и Снегурочкой в культурный центр Каспийской флотилии – 96-й Дом офицеров приглашены более 200 детей военнослужащих и гражданского персонала КФл.

Всего в праздничные дни в Доме офицеров КФл на территории города Астрахани пройдет около 15 новогодних представлений, которые посетят более 4 тыс. маленьких астраханцев.

Не останутся без новогодних поздравлений и военнослужащие, находящиеся на излечении в госпитале, для них также подготовят выступление

Кроме того, нарядные ёлки украсили кубрики кораблей и казармы, создавая новогоднее настроение и домашний уют.

Во многих подразделениях соединений и воинских частей КФл в новогодний вечер пройдут различные развлекательные конкурсы, КВНы, «Матросские огоньки», а повара в новогодние праздники разнообразят меню военнослужащих блюдами национальных кухонь, сладкой выпечкой и фруктами.

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