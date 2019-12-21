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21.12.2019 (11:31)

Инструкторы ЮВО пройдут горнолыжную подготовку в Приэльбрусье

Инструкторы по горной подготовке Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Республике Кабардино-Балкария.

Инструкторы в течение двух недель будут изучать приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска. Им также доведут общие теоретические знания об особенностях структуры снежных покровов и ледников в горах, влиянии различных погодных условий на состояние снега.

На завершающем этапе подготовки инструкторы совершат трехдневное восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы – гору Эльбрус (высота 5642 м над уровнем моря), входящую в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

Военнослужащие совершат восхождение в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг. Они выполнят задачи всестороннего обеспечения в ходе передвижения, организации лагеря, а также проведут слаживание при выполнении групповых спусков на горных лыжах по скоростным и затяжным трассам.

На занятия привлечено более 150 военнослужащих, которые прибыли на сбор из всех военных округов ВС РФ, а также курсантов Военного института физической культуры.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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