21.12.2019 (10:25)

Комплексы беспилотных летательных аппаратов 49 общевойсковой армии ЮВО в 2019 году преодолели расстояние свыше 20 тыс. км

Общий налет беспилотных летательных аппаратов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа в 2019 году составил около 3,5 тыс. часов, преодолено расстояние свыше 20 тыс. км.

Беспилотная авиация активно применялась в различных тактических учениях для оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений. Поражение мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу противника, осуществлялось по новым нормативам, в соответствии с которыми время поиска целей сокращено за счёт применения беспилотной авиации.

Применение авиационных комплексов при выполнении практических стрельб позволило артиллеристам точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить поправки для ведения огня в различных погодных условиях.

Комплексы беспилотной авиации в ходе учений использовались днем и ночью в различных климатических условиях, в том числе в горной местности.

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