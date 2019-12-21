21.12.2019 (08:00)

На полигоне Дивизионный в Бурятии состоялись инструкторско-методические занятия с офицерами

В Республике Бурятия на полигоне «Дивизионный» прошли инструкторско-методические и показные занятия в рамках организационных сборов с офицерами штабов воинских частей и соединений общевойскового объединения Восточного военного округа.

Для офицерского состава провели показные занятия по организации огневой подготовки и вождения боевых машин, с учетом последних изменений в нормативных документах.

Офицерам также были доведены вопросы всестороннего обеспечения занятий по боевой подготовке и повседневной деятельности войск, в зимнем периоде обучения.

После завершения теоретической части, офицеры прошли комплексную проверку уровня практической и теоретической подготовки с выставлением оценок.



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