21.12.2019 (05:30)

В Уссурийске состоялось координационное совещание по подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной Войне

В Уссурийске на текущей неделе состоялось рабочее собрание представителей всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по подготовке к параду, посвященному 75-й годовщине Победы.

32 представителя от отрядов юнармии 16-ти школ уссурийского городского округа обсудили организационные и проблемные вопросы предстоящего конкурса на участие школьников в юбилейном параде победы.

Под руководством начальника штаба местного уссурийского отделения «ЮНАРМИЯ» Галины Афанасьевой, на мероприятии были определены алгоритмы подготовки, состав, форма одежды парадных коробок юнармейцев.

В ходе совещания была поставлена задача завершить формирование ко второй половине февраля двух парадных расчетов, которые в начале марта приступят к совместным тренировкам с военнослужащими воинских частей общевойсковой армии ВВО.

По словам куратора отряда юнармейцев Юлии Стаценко: «Наша школа участвовала уже в трех парадах посвященных Победе в Великой Отечественной Войне с 2017-го года и это для нас большая честь, очень надеемся, что и на этот мы попадем в состав парадных расчетов».

Как отметил командир отряда юнармейцев 32-й школы Макар Чернушин, каждая подготовка школьников к параду, это большой труд, который начинается с января на территории школы, и продолжается на строевом плацу до конца апреля.



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