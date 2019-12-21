21.12.2019 (05:06)

Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Республику Корея

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» завершил программу делового захода в порт Пусан (Республика Корея), куда прибыл 17 декабря.

В период стоянки командир отряда кораблей капитан 1 ранга Александр Шварц и командиры кораблей отряда нанесли визит вежливости командующему Боевым командованием Военно-морских сил Республики Корея вице-адмиралу Ли Сон Хвану и в мэрию Пусана.

Корейские моряки посетили российский отряд, а тихоокеанцы побывали на кораблях ВМС Южной Кореи. Также корабли российского отряда были открыты для посещения местными жителями и гостями Пусана.

В порту визита прошли товарищеские соревнования между моряками двух стран по перетягиванию каната, футболу и волейболу.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока в Азиатско-Тихоокеанский регион 1 октября.



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