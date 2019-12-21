21.12.2019 (06:00)

Связисты-десантники Тульского воздушно-десантного соединения отработали выполнение задач связи

На территории полигона «Тесницкое» Тульского соединения ВДВ военнослужащие подразделений связи провели первые в новом учебном году занятия по развертыванию и подготовке к применению средств связи.

Всего к занятию было привлечено более 100 человек личного состава и 10 единиц техники связи, стоящей на вооружении подразделений связи воинских частей соединения.

На занятии по подготовке к работе и развертыванию носимых комплектов связи 168-5 УН и П-380К, а также подвижных средств связи, установленных на БМД-1КШ, БМД-1Р, радиостанций Р-142 ДА, Р-149 МЦ на базе автомобилей КамАЗ, до автоматизма доведены все аспекты по развертыванию средств связи в полевых условиях с выполнением установленных нормативов.

Одним из важнейших факторов в правильной четкой и быстрой работе связистов-десантников является их умение работать в команде, здесь каждый военнослужащий обязан знать и правильно применять, тот опыт и умения которые он получил при проведении занятий по подготовке средств связи к работе.

Данные мероприятия носят в соединении постоянный характер и являются для десантников одним из элементов обучения.



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