20.12.2019 (21:46)

При разработке «Ярса» создавались принципиально новые образцы вооружения, военной и специальной техники

При разработке «Ярса» создавались принципиально новые образцы вооружения, военной и специальной техники, существенно повышающие возможности ракетного комплекса.

Для обеспечения безопасности ПГРК на маршрутах движения ракетной техники применяется новейшая машина дистанционного разминирования «Листва». Она предназначена для поиска и обезвреживания взрывных.

Проведение инженерной разведки маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление обеспечивает машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

В перевооружаемые соединения поступают и боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», предназначенные для наращивания охраны и обороны ракетных комплексов, ведения разведки и борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями. Уникальность новейшего бронетранспортёра заключается в оснащении их комплексом беспилотных летательных аппаратов.

Если говорить об уникальных образцах спецтехники РХБЗ, то в Тагильское ракетное соединение уже поступили универсальные тепловые машины УТМ-80М, предназначенные для полной специальной обработки автономных пусковых установок ракетных комплексов стратегического назначения «Ярс».

Наряду с этим, совершенствуются системы средств защиты, связи и передачи данных.



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