20.12.2019 (20:30)

В подмосковном Серпухове будет создан сквер главного маршала артиллерии Героя Советского Союза Митрофана Неделина

В подмосковном Серпухове состоялась церемония закладки капсулы на месте создания нового сквера в честь первого главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) главного маршала артиллерии Героя Советского Союза Митрофана Неделина.

В торжественной церемонии в микрорайоне Владычная слобода принял участие начальник серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-майор Андрей Морозов.

В рамках проектного предложения в сквере планируют произвести ремонт уже существующих и строительство новых пешеходных дорожек, установку скамеек, а также декоративных фонарей и светильников.

На улице Бригадной согласно проекту также будет установлен двухметровый памятник Митрофану Неделину.

Сквер будет благоустроен в 2020 году.



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