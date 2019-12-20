20.12.2019 (20:17)

Слушатели и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии приступили к сдаче зимней сессии

Курсанты и слушатели Михайловской военной артиллерийской академии приступили к сдаче зимней экзаменационной сессии.

Сессии предшествовала неделя зачетов, включающая в себя сдачу курсовых проектов и контрольных работ, по итогам которой обучающиеся были допущены к промежуточной аттестации.

Курсанты, пять лет обучаемые по принципу опережающей подготовки, на вооружении и учебно-тренировочных средствах, которые ещё не поступили в войска, осваивают более полусотни профильных дисциплин. Общими для курсантов всех специальностей к изучению являются учебные дисциплины гуманитарного, социально-экономического, математического, естественнонаучного и общепрофессионального блока. В зависимости от специализации к изучению добавляются учебные дисциплины, формирующие курсантов как специалистов по своему профилю.

Слушатели в ходе освоения профессиональной образовательной программы в течение двух лет изучают дисциплины, направленные на подготовку в соответствии с должностным предназначением.

Слушатели и курсанты готовятся в течение трех дней к сдаче каждого экзамена.

Для курсантов сессия особенно важный период. Они проходят проверку уровня теоретических знаний и качества практической подготовки в основном с устной формой контроля знаний, а также письменной или тестовой. В соответствии с практической направленностью образовательного процесса по техническим дисциплинам в экзаменационные билеты входят вопросы с выполнением на учебно-тренировочных средствах. Оценки, получаемые на экзаменах, помогают обучающимся понять свои достижения и недоработки при изучении дисциплин в ходе семестра.

Успешная сдача сессии — это не только залог высокой квалификации в будущем, но и возможность получения повышенного денежного довольствия обучающимися в виде доплаты за успеваемость. Если курсант после заключения контракта получает денежное довольствие в среднем в размере 15 тыс. рублей, то за успешную сдачу сессии ему доплачивают ежемесячно до 25%. Особо отличившиеся в учебе михайловцы получают именные стипендии Президента Российской Федерации, Правительства РФ, Министра обороны и Министерства науки и высшего образования. С 2018 года лучшим адъюнктам, слушателям и курсантам присуждается премия «За отличную учёбу» имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.



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