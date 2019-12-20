20.12.2019 (20:09)

Санкт-Петербургские нахимовцы — победители V Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия»

Воспитанники 10 класса Нахимовского военно-морского училища (ВМУ) из Санкт-Петербурга Даниил Артемов и Виталий Арепьев под руководством преподавателя Надежды Соболевой и педагога-организатора Елены Филяевской вошли в число победителей творческого конкурса военного плаката «Родная Армия».

Ребята посетили церемонию награждения в Центральном доме Российской Армии, где были отмечены специальным призом за содержательную и масштабную работу «Все для фронта! Все для Победы!». Работа санкт-петербургских нахимовцев включала в себя серию из пяти плакатов, размещенных на паровозе времен Великой Отечественной войны, и посвящена подвигу работников тыла. На плакатах представлен подвиг медицинских работников, работников сельского хозяйства и предприятий, которые поднимали дух Красной Армии через искусство плаката, музыку и поэзию.

Итоги V Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия», который был организован Департаментом культуры Минобороны России и Центральным домом Российской Армии по инициативе военного ведомства, убедительно доказали, что художественное творчество в большом почете в армейской и флотской среде. Причем число авторов, желающих продемонстрировать свои таланты в масштабе всей страны, из года в год растет.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице